Senadora Mailza diz que parceria entre Acre e China ‘é a grande saída econômica’

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), disse na manhã de sexta-feira (18) que está bastante feliz com a participação do Governador Gladson Cameli na comitiva presidencial que irá à China na próxima semana. Mailza Gomes trabalhou durante essa semana para que o palácio tomasse conhecimento do projeto que será uma espécie de redenção econômica para o Estado do Acre.

(…)

Em tempo: o governo Bolsonaro é o colapso (Financial Times) completo do país…e a senadora do Acre posa rindo, feliz da vida, ao lado daquele que representa o maior atraso civilizatório do Brasil…ou é uma sem noção, igual ao mito (dos otários) ou tem consciência plena do que faz…o que seria bem pior….essa bancada do baixo clero do Acre…

Em tempo 2: claro, tá faltando ainda a comitiva acreana ir à China…governo do Acre que se preza tem que ir visitar o gigante e depois não acontecer nada vezes nada…

J R Braña B.

