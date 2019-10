decoração #

Divulgação

DECORAÇÃO

Menos é mais: simplicidade e elegância no seu apartamento

Decorar um apartamento dentro de um conceito de design caracterizado por austeridade, onde o “menos é mais” contribui demasiadamente para viver com simplicidade, em especial em apartamentos que costumam não ter tanto espaço como uma casa.

Esse estilo se chama minimalismo, e é contemplado pelo uso de móveis funcionais e objetos de interiores, além de decoração formas geométricas e uma combinação geralmente não superior a duas cores básicas, sendo ideal para quem está decorando um novo imóvel ou deseja buscar um apartamento para alugar mas ainda não sabe ao certo como fazer para decorá-lo com mobília, cores e objetos decorativos.

Se você tem um apartamento e deseja se inspirar na hora de decorá-lo dentro desse conceito, não deixe de ler estas dicas que separamos pra você, de modo a aprender dicas incríveis que fazem toda a diferença na hora de decorar seu apartamento, dentro do conceito de simplicidade e elegância! Acompanhe!

Conheça as características

O design de interiores no estilo do minimalismo pressupõe limpeza, uma decoração clean, com a maior amplitude possível. É extremamente importante nesse projeto dividir corretamente o espaço. Os interiores minimalistas são geralmente compactos, pretos ou cinza e têm uma forma geométrica estrita. Algumas pessoas escolhem o minimalismo japonês ou escandinavo por causa de seus próprios gostos e crenças, enquanto que, para outras, sua aplicação é a única maneira de usar eficientemente os metros quadrados disponíveis, especialmente em imóveis com baixa metragem.

Escolha cores e materiais adequados

A escolha mais comum de cores e materiais para decoração minimalista é a cor branca combinada com cinza gráfico. Para os materiais, sugerimos aço cromado, vidro, plástico, cerâmica, pedra artificial e natural e madeira texturizada. Ao comprar móveis, opte por mesa, sofá, móveis e lustres com formas geométricas

simples. Em vez de cortinas, persianas horizontais ou verticais são usadas.

Aposte na funcionalidade

O estilo minimalista no design de apartamento é sobre uma forma aerodinâmica e um grande espaço, mantendo-se aconchegante e atraente. Pense em quais móveis podem ser removidos do apartamento sem sacrificar o conforto. Escolha alguns itens de forma simples e concisa. Mantenha apenas itens funcionais sobre

a mesa e as superfícies. Se você selecionar corretamente todos os detalhes da decoração, você terá uma sala com bastante espaço, luz e ar.

Descarte o que não usa

Seguindo o princípio de “menos é mais”, livre-se de objetos que pesam e distraem. Para tais interiores, o minimalismo nos móveis é ideal. Por exemplo, um armário simples que pode ser embutido na parede. Como regra, ele não tem parede traseira e suas prateleiras estão presas à parede.

Pense na otimização do espaço

É excelente se os armários e os móveis parecerem se fundir com o teto e as paredes, criando uma sensação de espaço livre. Então, para a otimização de espaço, vale a pena apostar em móveis planejados. Ao escolher móveis, lembre-se de que itens pessoais devem estar fora de vista. Portanto, é melhor escolher

prateleiras com portas, por exemplo!

Invista na decoração da sala

O interior da sala no estilo do minimalismo é ideal para aqueles que estão cansados ​​de pretensão e desejam simplicidade elegante. Para fazer isso, você deve abandonar a decoração e as peças não funcionais. As salas minimalistas o luxo da elegância discreta para a vida cotidiana. Com o design certo, você terá uma sala com uma energia positiva e brilhante. Normalmente, para decorar a sala de estar, você pode usar tons clássicos: preto, branco, bege e cinza. Também é permitido introduzir rajadas de tons fortes, como laranja, vermelho e verde. A iluminação adequada é um elemento importante da sala de estar.

As grandes janelas fornecem muita luz, tornando a sua sala de estar mais visualmente grande. É melhor instalar a TV na parede, enquanto que os armários devem ser embutidos. Preste atenção também aos itens com superfícies refletivas planas. Os móveis para a sala de estar no estilo do minimalismo (sofá, cadeiras, mesa de

centro) devem ter formas geométricas e silhuetas suaves.

Esteja atento a paredes e teto

Nas paredes e no teto, é permitido o acabamento com gesso texturizado, azulejos largos e brilhantes, tinta ou papel de parede. As paredes também podem ser feitas de vidro, concreto ou pedra natural com relevo. O teto não deve sobrecarregar o interior e ser volumoso. Portanto, o conteúdo de elementos complexos em seu design é inaceitável. É melhor pintá-lo com uma cor clara. A luz deve estar espalhada. Lâmpadas de teto de néon ou halogênio são frequentemente usadas, vale à pena investir em lâmpadas mais econômicas!

Chão

Existem várias opções de piso: laminado, revestimento de polímero, parquet, carpete liso, piso autonivelante e ladrilhos de granito cerâmico. Quartos diferentes permitem pisos diferentes. Em espaços de mais necessidade de aconchego, como a sala e os quartos, vale a pena apostar em um tapete.

Cozinha

Uma cozinha projetada no espírito do minimalismo deve respirar limpeza e ordem. Como em qualquer outra sala, o excesso de objetos desnecessários é inaceitável aqui. Portanto, todos os eletrodomésticos devem estar ocultos. A escolha de materiais é ampla: pedra natural, tijolo, madeira. Vidro e aço cromado também são frequentemente usados ​​no acabamento. Cores bege e branco são os melhores para paredes, que podem ser diluídas com vantagem em móveis cinza e marrons. O chão pode ser coberto com tábuas ou ladrilhos. O design de interiores da cozinha no estilo do minimalismo implica a presença de móveis com formas simples e nada extravagante.

Quarto decorado

O design perfeito de um quarto “menos é mais” envolve uma sala espaçosa em que há muita luz solar. É aconselhável escolher tons calmos e quentes. Existem combinações de lilás e bege, além de cinza e branco. Será importante ter onde guardar coisas, então armários sob medida são uma ótima solução para

aproveitamento de espaço. Lembrando que os quartos minimalistas são dominados pelo espaço e por uma grande quantidade de luz.

Banheiros

Evite a presença de mais de duas cores primárias. Como alternativa, você pode escolher um banheiro bege com acabamento marrom. O piso também não deve estar cheio de texturas e cores. É melhor colocar azulejo ou laminado à prova de água.

O design interior do banheiro no estilo do minimalismo exclui pinturas, baixos-relevos e muito mais. Existe uma vasta gama de materiais de revestimento: madeira, metal, vidro. Suportes de metal para espelhos e toalhas

se encaixam perfeitamente nesse quesito. Também é necessário não esquecer a iluminação ambiente. Se você optar por ter uma banheira, ela deve ter uma forma geométrica simples, sem detalhes desnecessários.

Agora que você acompanhou estas dicas para ambientes de apartamentos que

desejam primar pela simplicidade e elegância, não deixe de compartilhar este post,

para que mais pessoas conheçam nossa página!

Ouça a webrádio oestadoacre