orlando florida #

O restaurante acreano Sabor do Sul que, em Rio Branco, você encontra no Bosque e no Parque da Maternidade, já é sucesso na cidade de Orlando, na Flórida, EUA.

O menu principal, fora a atenção aos clientes, é o rodízio de churrasco.

Ex-craque da Seleção, Rivaldo, no Sabor do Sul, em Orlando, com o proprietário Evandro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabor do Sul Steakhouse (@sabordosulsteakhouse) em 7 de Mai, 2019 às 1:30 PDT

Investimentos em Rio Branco

O proprietário Evandro Santos disse que compra normalmente a carne do restaurante em Orlando de fornecedores do Estado do Texas, mas admitiu que a melhor carne, com o melhor gosto, é a carne do Acre e de Rondônia.

Os dois restaurantes da capital Rio Branco (Bosque e Canal) devem receber investimentos e melhoras nos próximos dias…

J R Braña B.

Acione o sininho e recebe as notificações do oestadoacre em primeira-mão….obrigado!

Antes publicamos…: