tragédia 6-N #

Assista para entender os motivos da preocupação do leilão que acontecerá amanhã, quarta, do petróleo do pré-sal brasileiro, que vai tirar bilhões dos municípios, estados e União.

Mais: vai tirar a possibilidade de o Brasil ser uma nação de verdade.

E ninguém faz nada para impedir esse crime!

J R Braña B…..assista abaixo

(Blog do LUIZ MÜLLER) – Este vídeo tem objetivo de fornecer informações sobre o pré-sal, seu potencial de receita e explicar o porquê a AEPET é contra o leilão do excedente da Cessão Onerosa . Associação dos Engenheiros da PETROBRAS.

Ao contrário do que diz a propaganda do governo e a grande mídia, A União, os Estados e Municípios, iludidos por uma entrada de pequenos recursos agora, deixarão de ter recursos econômicos muito maiores no futuro próximo para Educação e Saúde, que viria automaticamente se a Petrobras pudesse continuar a Explorar reservas de Petróleo do Pré Sal que ela encontrou, quer dizer, fez o serviço difícil e caro.

Guedes e Bolsonaro vão entregar este Petróleo a preço de banana a multinacionais, em vez de deixar que a Petrobras extraia toda a quantidade de Petróleo do Pré Sal que ela mesma encontrou. Isto é Crime de Lesa Pátria e é uma tragédia pro Presente e pro futuro do Brasil.

