Podcast com o deputado Edvaldo Magalhães, que afirma que o governo GladsonC/Rocha, a pretexto de mudar as regras de aposentadoria no Acre, quer mudar o Estatuto do Servidor.

–Licença-prêmio e sexta parte dos servidores não são matérias previdenciárias.

-É um contrabando que está sendo apresentado aos deputados…

Ouça o podcast abaixo com o parlamentar do PCdoB:

Em tempo: sem mobilização, os servidores serão degolados pelo Gov GladsonC/Rocha

J R Braña B.

