Os golpistas da direita boliviana – com apoio da direita da América do Sul – transformaram a Bolívia nos últimos dias num campo de batalha sangrento.

Como se sabe, os derrotados nas urnas boliviana não reconheceram o resultado que reelegeu Evo Morales presidente com mais de 10% de diferença do segundo colocado, Carlos Mesa, que, para jogar mais lenha na fogueira (claro, orientado pela direita do Continente), impõe que Evo não pode ser candidato.

Ou seja, não interessa à direita fascista o jogo democrático na Bolívia…interessa retirar Evo, o presidente que transformou a Bolívia no pais da AL que mais reduziu a desigualdade social….lembra da prisão de um velhinho barbudo num certo país da região para que não participasse da eleição?

Há pouco mais de duas horas, Evo anunciou a decisão de convocar novas eleições…leia as três declarações abaixo:

Al convocar a nuevas elecciones nacionales garantizamos que el pueblo de manera libre, democrática y pacífica, mediante el voto, elija a sus nuevas autoridades incorporando a los nuevos actores políticos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Mi pedido al pueblo boliviano es garantizar la convivencia pacífica y acabar con la violencia para el bien de todas y todos. No podemos estar enfrentados entre hermanos bolivianos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Em tempo: baseada também em contato com o embaixador boliviano no Brasil, a deputada federal Perpétua, nesta manhã, publicou uma declaração sobre os acontecimentos no país vizinho.

J R Braña B.

