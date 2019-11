bb caixa #

O Sindicato dos Bancários do Acre ainda existe…? Resposta no Em Tempo

Correio Braziliense (blog do Vicente)

Aos poucos, sem alarde, o Banco do Brasil está sendo preparado para a privatização. Mas, no que depender do governo, o BB cairá no colo de uma instituição estrangeira.

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, é o personagem perfeito para levar o plano de privatização adiante. Discreto, não faz nenhuma propaganda do que está fazendo.

Novaes vendeu a participação que o Banco do Brasil tinha na resseguradora IRB Brasil e na Neoenergia. Anunciou acordo para privatizar o BB Banco de Investimentos. Avisou que venderá a BB DTVM e o BB Américas.

Caixa: Jornada de 8h para os futuros contratados

CorreioBraziliense) – A direção da Caixa Econômica Federal recuou da iniciativa de ampliar a jornada de trabalho de seis para oito horas (com exceção dos caixas), para se adequar às determinações da Medida Provisória (MP) 905, conforme o Correio adiantou, na edição desta quinta-feira (14/11). A justificativa foi de que não poderia ferir as regras dos editais dos concursos que seus servidores prestaram, (…)

Segundo especialistas, as novas regras só têm condições de valer para futuros concursados. (…)

Em tempo: palmas aos funcionários do BB e caixa que apoiaram Bolsonaro…Aqui no Acre o Sindicato dos Bancários não existe mais…Que fim melancólico! E esse fato mexe muito comigo…dei parte da minha vida por essa entidade e essa categoria.

J R Braña B.

