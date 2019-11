alberto lôro cruzeiro do sul #

Nota de Pesar pela morte do amigo Alberto Lôro

…Quero ver um novo dia clarear…. – Alberto Lôro

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do musico e amigo Alberto Lôro, de Cruzeiro do Sul.

Compartilhamos inúmeros momentos de alegria e imenso orgulho pelo seu dom de escrever, cantar e encantar.

O Lôro ressignificou a história de Cruzeiro do Sul e do Vale do Juruá, traduzindo, através de notas e versos, as nossas belezas, singularidades e o sentimento de pertencimento que só quem nasceu e viveu lá entende.

…Amazônia é grande, mas tem fim – Alberto Lóro

Deixa um vazio enorme nos nossos corações e também na cultura acreana. Seu talento, sua amizade, seu jeito simples de levar a vida, ficarão para sempre em nossas memórias.

….Amazônia do meu coração… – Alberto Lôro

Fica aqui o nosso sentimento de pesar aos familiares e demais amigos, a nossa eterna saudade e a gratidão por termos conhecido e convivido com alguém tão especial.

…Cruzeiro…tua história é pra sonhar – Alberto Lôro

Ao seu pai Alberto Brito, à sua mãe Dona Randélia Morais, à sua esposa Mayne Augusta, às filhas Brisa e Vitória, e todos os irmãos e irmãs, que Deus na sua infinita bondade lhes conforte e ampare nesse momento de tanta dor e tristeza.

(Edvaldo Magalhães – Amigo e admirador)

‘Quero ver estrelas, guardadas pelo azul, no céu de Cruzeiro do Sul…’, música de Alberto Lôro, que em Cruzeiro todo mundo sabe cantar…

Ouça, aprenda e cante…

