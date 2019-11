coldplay nova #

As duas músicas foram lançadas hoje, quarta-feira…há algumas horas…

oestadoacre recebeu o material publicitário.

Divulgação

Novo álbum do Coldplay

A banda divulga dois novos singles de “Everyday Life” (vida cotidiana), que estará disponível nesta sexta-feira, dia 22

Champion of the world (campeão do mundo)

O outro novo single, “Champion Of The World”, foi escrito em parceria com Scott Hutchison, da banda Frightened Rabbit.

E Daddy (papai)

“Daddy” chega ao público com um clipe feito em animação, criado pela Aardman Animations. O filme, que tem direção de Asa Lucander, é uma jornada atmosférica pela memória fragmentada e uma garota sobre seu pai. Para criar esse universo, foram usados bonecos de ação ao vivo, cenários pintados digitalmente e animação 2D.