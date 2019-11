concurso pmrb fundape #

Depois da zorra que foi o domingo, 17, de provas canceladas do concurso da prefeitura de Rio Branco, coordenado pela Fundape (órgão da Ufac) – tudo indica que mudanças vão acontecer na direção da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária do Acre.

Segundo os corredores da Ufac entregam, no dia das provas do concurso – o responsável pela Fundape não se encontrava em Rio Branco…o que aumentou a irritação da cúpula da Ufac.

Um grito de agonia de um capivara lá do campus, avisa que a reitora Margarida de Aquino Cunha (Guida) quer mudança para ontem na Fundação.

Bem, a prefeita da capital, Socorro Neri, adiantou-se foi ao MP explicar o processo de contratação da Fundape para o concurso municipal…

É o barato que já está saindo caro….mesmo que alguns não gostem de ouvir isso.

Em tempo: nessa história toda, quem continua com o filme mais queimado é a Ufac…não bastam as perseguições do governo Bolsonaro às instituições federais…é preciso ajudar com uma zorrazinha local…

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre