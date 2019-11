Com medo de Lula, Bolsonaro aumenta Bolsa Família

bolsa família #

Aumento de menos de R$ 7 para agradar as famílias mais carentes do país…

GGN – Com o pacote de reformas e de medidas sociais da Câmara e Lula em liberdade, viajando o País e atacando os erros do governo, Jair Bolsonaro decidiu reagir e intensificar o seu programa social. Segundo o Estadão desta segunda (25), Bolsonaro pretende agradar os beneficiários do Bolsa Família aumentando o pagamento mensal em R$ 6,81.

A medida atingiria cada uma das 13,8 milhões de famílias assistidas pelo programa criado no governo Lula, e seria capaz de “retirar 117 mil pessoas da pobreza”, diz Paulo Guedes. Hoje o benefício pago é, em média, R$ 89,00.

