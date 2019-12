bndes depasa projeto #

Na verdade, o Depasa já começou a fazer o serviço antecipado para o setor privado…o valor de sua última conta de água subiu!!!!….entendeu agora o objetivo dessa renegociação com as contas de água???

O governo do Acre não quer ter responsabilidade com os setores essenciais, como energia, saúde e água.

A energia foi privatizada…resultado: aumento quase todo mês na sua conta.

Saúde…avança o processo de privatização e terceirização do setor…resultado: não fique doente no Acre…a Çaúde oferecida pelo governo está cada dia pior.

Agora será a vez do Depasa ser vendido (depois de milhões investidos na capital e nos municípios na gestão passada, o governo GladsonC/Rocha pretende entregá-lo ao setor privado)…isso mesmo: depois de milhões serem investidos, melhorando o sistema todo, o setor privado vai ficar com o filé e cobrar bem caro de você, consumidor de água…igual acontece com a sua conta de energia.

Privatizar setores essenciais como água significa mais sofrimento para uma população que, no caso do Acre, 50% (dados do IBGE) vivem na pobreza.

Abaixo o plano de desmonte de mais um patrimônio público, o Depasa…fonte: BNDES

A mesma lorota de ‘investimentos’ que a Energisa vem dizendo desde que assumiu a Eletroacre…Veja que o Luz Para Todos (governo Lula que tirou da escuridão milhões pessoas nos cantos mais remotos do país) simplesmente acabou depois do Golpe 2016, Temer e Bolsonaro.

Está ai todo o esquema organizado para entregar mais um patrimônio público para a iniciativa privada (privada de iniciativa).

Vamos ver o que bancada federal e os deputados estaduais vão fazer para impedir mais esse crime do oficialismo local e de Bolsonaro contra a população do Acre

J R Braña B.

