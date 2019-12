Plácido de Castro: Direitos dos Animais [cenas horripilantes] (v)

plácido #

Dificilmente esta semana ou nos próximos dias no Acre veremos imagens tão horrendas como esta que o ac mostra em vídeo nesta tarde na sua portada.

Animais mortos, supostamente eletrocutados, no município de Plácido de Castro, numa estação de água do Depasa.

Antes do vídeo, os primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (ONU):

(…)

Considerando que todo o animal possui direitos;

ARTIGO 1:

Todos os animais nascem iguais diante da vida,e têm o mesmo direito à existência.

ARTIGO 2:

a)Cada animal tem direito ao respeito.

b)O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os

outros animais, ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua

consciência a serviço dos outros animais.

c)Cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem.

ARTIGO 3:

a)Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis.

(….)

Vídeo publicado no ac com a logo do ac (chocante)







J R Braña B.

