Nos governos do PT o palácio nunca foi enrubescido e muito menos as escolas públicas foram afogueadas com o vermelho do partido…

Porque o PT sabia, se assim o fizesse, estaria incorrendo em crime, no mínimo, eleitoral….

A estrela vermelha do helicóptero oficial homenageava a bandeira do Acre…que tem uma estrela…vermelha.

Prédios, monumentos e escolas públicas não podem ser outdoors da partidos e políticos…o Palácio Rio Branco e as escolas do Estado pertencem à população e não ao governo de plantão.

Agora, o governo do relho (o governo azul…azul para eles) enfeita o Palácio de cores azuis e as escolas com fachadas também azuis…

(Parêntese: nos municípios esse delito institucional é escancarado pelos prefeitos e nada de punição ou pelo menos uma advertência)

Pois bem:

Aqui em Rio Branco o sindicato dos professores e o MP poderiam agir contra essa ilegalidade…essa afronta propagandística partidária com os recursos dos otários.

Órgãos e escolas públicas lambuzadas com cores de grupelhos políticos.

Onde se já viu isso?

No Acre e em São Paulo, do ex-prefake e atual governador João Dória, o da PM assassina de jovens da periferia.

J R Braña B.

