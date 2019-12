OCA em Cruzeiro: O que o governo fez por Sena em 2019?

o que #

Gov do Acre (agência)

Gladson assina ordem de serviço para construção da OCA de Cruzeiro do Sul

Com investimento superior a R$ 1,1 milhão , o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, autorizou na tarde de segunda, 23, a construção da Organização em Centrais de Atendimento (OCA) de Cruzeiro do Sul. Com previsão de inauguração até o fim do primeiro semestre de 2020, a futura unidade funcionará no antigo fórum do município.

(…)

Em tempo: Para Sena e os outros 20 municípios somente migalhas…mas quem manda não ter políticos altivos nas prefeituras?!

J R Braña B.

