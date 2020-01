janeiro #

Como já disse em post anterior o nosso lema este ano será desobediência e resistência contra tudo que se instalou no Brasil desde o golpe de 2016….o maior crime político contra a população já registrado no Brasil…pero, ainda não percebido por completo por grande parcela dos indivíduos que habitam este país…

Vou revezar os próximos dias com a minha intermitente Maria Lúcia….ela sempre ressuscita no Ano Novo…

De minha parte vou publicar coisas mais leves…como esta música do Simple Minds (antiga), que não é tão leve assim…mas que gosto muito e tenho certeza que muita gente ainda curte…

Dont you (forget about me) ou ‘não esqueça de mim…’

J R Braña B.

