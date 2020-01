censura #

O filme de Wagner Moura com Seu Jorge, distribuição da Paris Filme, estreia no dia 14 de maio no Brasil.

O filme, que conta a trajetória do baiano e guerrilheiro Marighella, que combateu a Ditadura – enfrentou um sem número de ‘entraves burocráticos’ (leia-se censura) na Ancine para poder, pasme, ser exibido no Brasil…(só podia ser num governo Bolsonaro esses ‘entraves…’ contra a arte e o pensamento livre)

Assista o emociante e tensionado teaser:

