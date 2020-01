gilberto #

Gilberto Carvalho, dirigente do PT, diz que ‘o partido tem que romper com os seus erros e tinha (quando no poder) quase prazer em dizer não aos nossos.’

E aqui no Acre essa reclamação (‘dos nossos’) houve muita.

Mais do Gilberto:

-Naturalizamos a crítica e não fizemos a reforma política…

-E uma triste inflexão juntos aos poderosos…

Assista o vídeo de 1 minuto:

Sábio e digno Gilberto Carvalho. pic.twitter.com/EbCFpnto6T — Tarso Genro (@tarsogenro) January 23, 2020

(byMariaLúcia)