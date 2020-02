Imprensa esconde greve dos Petroleiros

imprensa amiga #

Toda a chamada ‘grande mídia’ – de meia-dúzia de famílias que controlam a comunicação no Brasil – atua em favor do governo Bolsonaro e sua política de retirada dos direitos de quem recebe salário.

E por isso escondem a greve dos petroleiros em nível nacional.

É a proteção de classe.

Os petroleiros,

Os servidores do Serpro

Os servidores da Casa da Moeda,

ESTAO EM GREVE, HÁ VARIOS DIAS.

Você sabia?

A Globo não mostra,

a Record não mostra,

A Band não mostra,

A Folha não mostra,

O Estadão não mostra,

O Globo não mostra.

Então você pode mostrar, divulgar. — Roberto Requião (@requiaopmdb) February 6, 2020

Informe da Federação Única dos Petroleiros

6º Dia de Greve dos Petroleiros

Greve mobiliza 70 unidades no Sistema Petrobrás, em 13 estados do país

Amazonas

Terminal de Coari (TACoari) – trabalhadores aderiram à greve nesta quarta, 05/02

Refinaria de Manaus (Reman) – sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01

Rio Grande do Norte

Polo de Guamaré – comissão de base segue verificando as condições de segurança nas permissões de trabalho (processamento e produção de GLP, querosene de aviação e diese)

Base 34 – trabalhadores em estado de greve

Ceará

Plataformas – 4 unidades já aderiram à greve, com os trabalhadores em processo de entrega das unidades para a equipe de contingência e desembarque.

Terminal de Mucuripe – trabalhadores da manutenção aderiram à greve

Temelétrica TermoCeará – sem rendição no turno desde 02/02. Somente equipes de contingência na unidade.

Fábrica de Lubrificantes do Nordeste (Lubnor) – sem rendição no turno desde 02/02. Gerência assumiu a unidade com a contingência.

Pernambuco

Refinaria Abreu e Lima (Rnest) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02 com 100% de adesão dos trabalhadores

Terminal Aquaviário de Suape – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02 com 100% de adesão dos trabalhadores

Bahia

Unidades da UO-BA (Taquipe, Miranga, Bálsamo, Araças, Candeias, Santiago e Buracica) – atividades paralisadas

Refinaria Landulpho Alves (Rlam) – sem rendição no turno

Terminal Madre de Deus – sem rendição no turno

Usina de Biocombustíveis de Candeias (PBIO) – atividades paralisadas

Espírito Santo

Unidade de tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) – trabalhadores cortaram a rendição no turno na manhã desta terça (04/02)

Sede administrativa da Base 61, polo de produção terrestre em São Mateus – 100% de participação dos trabalhadores terceirizados e próprios

Minas Gerais

Termelétrica de Ibirité (UTE-Ibirité) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02

Refinaria Gabriel Passos (Regap) – sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01

Rio de Janeiro

Bacia de Campos – trabalhadores de 23 plataformas seguem a orientação do sindicato de entregar a operação das unidades para as equipes de contingência da Petrobrás e pedir o desembarque imediato. Os trabalhadores em escala para embarcar não estão fazendo a rendição dos grupos que estão nas plataformas.

Terminal de Cabiúnas, em Macaé (UTGCAB) – trabalhadores cortaram a rendição do turno às 23h de 03/02

Terminal de Campos Elíseos (Tecam) – trabalhadores aderiram à greve na segunda (03/02). O turno opera com o número mínimo para as instalações, um operador e um supervisor

Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB) – trabalhadores estão mobilizados desde segunda (03/02), com atrasos crescentes no turno

Refinaria Duque de Caxias (Reduc) – sem rendição no turno desde a zero hora 01/02

São Paulo

Terminal de Guararema – adesão dos trabalhadores à greve nesta quinta (06/02)

Terminal de Barueri – adesão dos trabalhadores na manhã do dia 03/02

Refinaria de Paulínia (Replan) – sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01

Refinaria de Capuava, em Mauá (Recap) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02

Refinaria Henrique Lages, em São José dos Campos (Revap) – cortes alternados nos turnos

Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (RPBC) – cortes alternados nos turnos

Mato Grosso do Sul

Usina Termelétrica de Três Lagoas – trabalhadores aderiram à greve na manhã desta quinta (06/02)

Paraná

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02

Fábrica de Xisto (SIX) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FafenPR/Ansa) – adesão de 95% dos trabalhadores à greve. A unidade está sendo operada por técnicos de operação e engenheiros de outras unidades da Petrobrás que foram acionados para se somar aos 5% que não aderiram à greve.

Terminal de Paranaguá (Tepar) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02

Santa Catarina

Terminal de Biguaçu (TEGUAÇU) – trabalhadores aderiram à greve na terça (04/02)

Terminal Terrestre de Itajaí (TEJAÍ) – trabalhadores aderiram à greve na terça (04/02)

Terminal de Guaramirim (Temirim) – trabalhadores aderiram à greve na segunda (03/02)

Terminal de São Francisco do Sul (Tefran) – trabalhadores aderiram à greve na segunda (03/02)

Base administrativa de Joinville (Ediville) – trabalhadores aderiram à greve na segunda (03/02)

Rio Grande do Sul

Terminal de Niterói (Tenit) – adesão à greve na manhã de 03/02

Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) – sem rendição no turno desde as 07h de 01/02

[FUP]

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]