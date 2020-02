Att, Gov! Duas refeições nas escolas? (por enquanto é intenção)

refeições escolas #

Com nova refeição e distribuição gratuita de uniformes, Gladson abre ano letivo na Cidade do Povo

Recebido com bastante entusiasmo pelos alunos, o governador Gladson Cameli abriu oficialmente nesta segunda-feira, 10, o ano letivo 2020 na escola estadual Frei Heitor Maria Turrini. A unidade de ensino atende quase 1 mil estudantes do ensino fundamental no conjunto habitacional Cidade do Povo. Em sua mensagem, o gestor disse que a Educação tem sido tratada com extrema prioridade desde o início de sua gestão.

Em tempo: atenção, excelência…na maioria da escolas não há servidores suficientes (comida, idem) para que duas refeições aos alunos (por turno) sejam servidas.

Em tempo 2: atenção, excelência!…atenção, excelência!!…procure saber melhor…cm alguns escolas a quantidade de comida que foi repassada não dá para uma semana (e com apenas 01 refeição).

Em tempo 3: essa segunda refeição é uma grande iniciativa do governo, mas precisa ser de fato.

Em tempo 4: por que nutricionistas contratados pelo Estado não atuam diariamente nas escolas?

Em tempo 5: pratos, copos e colheres de plástico não são recomendáveis, excelência! Acumulam bactérias!!!!

