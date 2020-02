soja acre #

ANGA (governo do Acre)

Com apoio do Estado, Acre começa colheita de soja da safra 2020 nesta sexta-feira

O governo do Estado se prepara para dar início nesta sexta-feira, 14, a colheita da soja no Acre da safra 2020. O evento será realizado na Fazenda Campo Esperança, BR-317, Km 60, no município de Capixaba, e será mais uma representação da união do setor produtivo do Acre e o poder público no desenvolvimento do agronegócio.

(…)

Em tempo: o sonho de consumo napoleônico do governo GladsonC para desenvolver o Acre –

J R Braña B.

