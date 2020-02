pcdob câmara #

Perpétua passa a integrar o colégio de líderes, a elite partidária da câmara dos deputados

Perpétua Almeida é a nova líder do PCdoB na Câmara: ‘Temos muito ainda pelo que lutar’

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) é a nova líder da Bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados, em escolha unânime dos demais parlamentares da bancada. “É uma honra coordenar a bancada do PCdoB. Uma bancada pequena, mas com muitos líderes experientes, altiva na defesa do Brasil e dos brasileiros”, declarou a deputada.

