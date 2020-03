pochmann economia #

Três notas

Professor da Unicamp e economista, Marcio Pochmann

Com a nova desaceleração em curso na economia já estagnada, Bolsonaro deverá entregar em 2022, caso persista o ataque neoliberal ao desenvolvimento nacional, a economia brasileira com nível de atividade inferior ao ano de 2014.Serão 8 anos de decadência empobrecedora sem paralelo

A desculpa para outro ano de fracasso

Epidemia do coronavírus serve como “uma luva” para justificar mais um ano de fracasso do receituário neoliberal no Brasil que entrará em 2021, o 7° ano, de uma economia operando abaixo do nível de atividade de 2014. Nunca antes, a maior crise do capitalismo em crise no Brasil.

