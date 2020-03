impeachment #

Receita de impeachment

Jornalista Palmério Dória

-Ao derrubar veto de Bolsonaro e aumentar o limite de renda para acesso ao BPC por folgada margem, o Congresso manda uma mensagem extra ao capitão das milícias que assolam o país: há quorum fácil, fácil para o impeachment. Augusto Heleno teve outro chilique por conta.

E mais: o vexame

Just days after mocking COVID-19 as a media farce & a flu, Brazil President Jair Bolsonaro — in isolation as the country waits to learn his test results — addresses his followers wearing a mask, telling them not to attend a long-planned protest on Sunday in his defense: pic.twitter.com/62ORFdUhUM

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 12, 2020