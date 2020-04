angela merkel #

Durante uma conferência

Da agência Infobae e (tradução oestadoacre)

(Isolar apenas idosos pensando na economia é eticamente indefensável – Angela Merkel, em declaração neste sábado)

A menudo no esperamos que los políticos comprendan el meollo del modelo matemático de las enfermedades infecciosas, y mucho menos lo expliquen de manera concisa y precisa.

(Em princípio não esperamos que políticos compreendam o núcleo do modelo matemático das doenças infecciosas e muito menos que expliquem de maneira concisa e precisa)

Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, que tiene un doctorado en Física, acaba de hacer ambas cosas, y es una clara demostración de lo importante que es para quienes tienen la responsabilidad de hacer política entender los aspectos básicos de la ciencia cuando se trata de una emergencia de salud pública como la pandemia del coronavirus.

(No entanto, a chanceler alemã, Angela Merkel, que tem doutorado em Física, acaba de fazer ambas as coisas, e é uma clara demonstração como é importante para quem tem a a responsabilidade de fazer política entender os aspectos básicos da ciência quando se trata de uma emergência de saúde pública como a pandemia do coronavírus).

Durante su intervención en una conferencia, Merkel, describió los planes para que el país disminuya lentamente la cuarentena después de lograr lo que ella llamó “éxito medianamente frágil” en la lucha contra la COVID-19.

(Durante fala em uma conferência, Merkel descreveu os planos para que o país reduza lentamente a quarentena depois de alcançar o que ela chamou de ‘exito de medianamente frágil’ na luta contra a Covid-19)

Los pasos tendrán que ir incrementándose para que no haya un resurgimiento en los casos, comenzando con una reapertura parcial de las tiendas la próxima semana y las escuelas el 4 de mayo, con una reunión a fin de mes para discutir cómo proceder el mes siguiente.

(os passos terão que ser adotados para que não haja um retorno dos casos, começando pela reabertura parcial das lojas na próxima semana e as escolas no dia 4 de maio, com uma reunião no fim do mês para debater como proceder o mês seguinte)

La idea es relajar las medidas cuando el crecimiento de los casos haya disminuido lo suficiente, pero apretarlas nuevamente si las infecciones comienzan a extenderse de nuevo.

(a ideia e relaxar as medidas com a diminuição dos casos o suficiente, e endurecer novamente a quarentena se as infecções começarem de novo)

En el núcleo de la estrategia de “suprimir y levantar” hay un número clave: Rt, o el número reproductivo efectivo en tiempo real. Rt nos dice la tasa de transmisión real de un virus en un momento dado, t. Es decir, en una población particular, en un momento particular, ¿cuántas otras personas contraerán la enfermedad de parte de una sola persona infectada?

(no núcleo da estratégia de suprimir e levantar (a quarentena) há um número chave: Rt, ou o número reprodutivo efetivo em tempo real. O Rt nos diz a taxa de contaminação real de um vírus num determinado momento t. Que dizer, numa população particular, num momento particular. Quantas outras pessoas contrairam a doença de parte de uma só pessoa infectada?)

Este es el concepto que Merkel explicó muy bien ayer. Señaló que el Rt en Alemania está actualmente alrededor de uno, lo que significa que, en promedio, una persona con el virus infecta a otra persona.

(este é o conceito que Merkel explicou muito bem ontem. Ela disse que o Rt na Alemanha está atualmente ao redor de 1, o que significa que, em médio, uma pessoa contaminada infecta uma outra pessoas)

Uno es el umbral crítico: debajo de uno, la epidemia se desvanece gradualmente. Por encima de uno, crecerá, posiblemente exponencialmente.

(1 é um estágio crítico: abaixo de 1 a epidemia se dissolve, dispersa gradualmente. Acima disso, cresce possivelmente de forma exponencial, ou seja, de forma descomunal)

Merkel luego esbozó lo que significaría si el Rt de Alemania subiera a 1,1.

(Merkel explicou o que significaria se o Rt da Alemanha subisse a 1,1.)

“Si llegamos al punto en el que todos infectan a 1,1 personas, para octubre alcanzaremos el nivel de capacidad de nuestro sistema de salud, con el nivel asumido de camas de cuidados intensivos”.

(se chegarmos ao ponto em que todos infectam a 1,1 (um por um) em outubro alcançaremos o nível máximo da nossa capacidade do sistema de saúde…nível de leitos e cuidados intensivos)

Y si sigue subiendo, a 1,2, “todos estarán infectando a un 20% más”.

(e se segue subindo, a 1,2 (cada pessoa infecta dois) todos estarão contaminando a 20% mais)

Pero podría decirse que el 20% es un número abstracto y difícil de entender para el ciudadano promedio. Merkel pareció reconocer esto, y explicó el porcentaje de manera más concreta:

(Merkel poderia dizer que 20% é um número abstrato e difícil para a média dos cidadãos entender…ela pareceu reconhecer isso e explicou de forma mais concreta:)

“De cada cinco personas, una infecta a dos, y el resto, a una”. A este ritmo, el sistema de salud de Alemania alcanzará su límite en julio. Con un Rt de 1,3, el sistema de atención médica alcanza su máximo en junio.

(de cada 5 pessoas, 01 infecta 02 e o resto a 01. Nesse ritmo o sistema de saúde da Alemanha chega no limite em julho. Com um Rt de 1,3, o sistema colapsa em junho).

“Así que ya ves la poca libertad que tenemos”,

(Assim, percebam a pouca liberdade que temos atualmente), finaliza Angela Merkel.

Em tempo: e pensar que o sujeito desqualificado que preside o Brasil não tem noção alguma do que está acontecendo.

J R Braña B. (tradução)

