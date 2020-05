médicos acre #

Confiem nos médicos…

Mais do que nunca é preciso confiar no que dizem os médicos do Acre…

Contaminação cresce no estado…e decessos já são 22 e 553 casos confirmados…letalidade: 3,9% (atualizada)

Confiem nos médicos.

Confiem na ciência…

Fiquem em casa…

Usem máscara.

J R Braña B.