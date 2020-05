cassinos online #

As tendências para os cassinos online

Com a legalização dos jogos de cassino para breve, o Brasil se interessa cada vez mais pelas tendências que estão marcando a atividade desse setor. Conheça algumas dessas tendências para os cassinos online lendo este post.

A legalização de jogos no Brasil é uma temática que vem sendo falada há vários anos mas, depois da forte defesa de Bolsonaro pela regulação dos jogos e das medidas que foram tomadas em 2019, parece que este processo poderá estar a ponto de se concretizar. A possibilidade de o Brasil imitar exemplos de sucesso, como Portugal, na legislação de seus jogos digitais e apostas esportivas, está criando grande entusiasmo nos amantes dessas atividades por todo o país e, por isso mesmo, a busca por novas informações tem sido cada vez mais comum. Embora a pandemia tenha vindo atrasar um pouco o processo, esse é um bom momento para avaliar as tendências futuras para os jogos de cassino online. Conheça, então, algumas delas.

Ter uma versão mobile

Os celulares são os dispositivos favoritos dos brasileiros e, felizmente para os jogadores do país, os cassinos online pensaram nisso. Cada vez mais, os jogos de cassino estão adaptados a smartphones, permitindo um acesso muito rápido e resoluções muito boas, em qualquer local que tenha uma rede de wi-fi.

Além de já quase todos os cassinos estarem adaptados a essa realidade, as tecnologias que o permitem também estão cada vez mais avançadas.

Integrar as novas tecnologias

Não é apenas relativamente aos celulares que os cassinos estão avançando. Várias das tecnologias que estão sendo criadas nesse momento estão já sob o olhar atento das operadoras. Desde os programas de Inteligência Artificial, às soluções de Realidade Virtual e até de Realidade Aumentada estão sendo faladas como parte do futuro dos cassinos online para permitirem experiências mais realistas e atmosferas que lembrem realmente o ambiente dos cassinos físicos. Nesse momento, os principais desenvolvedores desse tipo de jogos estão focados em trazer as novas tecnologias aos cassinos digitais.

Apostar nos jogos ao vivo

Outra tendência dos cassinos digitais é para que, com o tempo, aumente o número de jogos de fortuna e azar ao vivo. Este tipo de jogo gera rendimentos muito atrativos e são muito populares entre os jogadores que gostam de interagir com outros e ter uma experiência mais realista durante o jogo.

Novas formas de criptografia e pagamento

Por fim, uma tendência para o futuro dos cassinos que já começa a se manifestar é a da aplicação de criptografias que permitam um jogo rastreável e seguro, ao mesmo tempo que asseguram que todos os pagamentos decorrem sem que existam riscos para os usuários desse tipo de sites. Novas formas de pagamento, como as bitcoins, as litecoins, a dogecoin ou o ethereum são já o começo da transição para as novas formas de pagamento, sendo que muitos jogadores a preferem pela confiança, pela transparência e também porque estas permitem transações mais rápidas e o completo anonimato das pessoas que fazem o depósito ou o levantamento dos valores.