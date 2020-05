datena #

Demorôôô….(antes tarde do que nunca)

-Não quero mais entrevistar o presidente da República depois de uma atitude dessa. Eu gostaria que ele desse entrevista para quem ele quisesse, com todo respeito que tenho por ele, pelo cargo dele, eu me permito nunca mais fazer entrevista com ele – Luiz Datena.

Datena diz que não quer nunca mais entrevistar Bolsonaro após divulgação de vídeos https://t.co/4otNWqSpPb — Folha de S.Paulo (@folha) May 23, 2020

Em tempo: o pior do vídeo dos insanos não é o que parece pior