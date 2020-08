Agronegócio e Bolsonaro: prejuízo à vista…(v)

agronegócio

Com Bolsonaro o agronegócio brasileiro corre riscos.

Do TT de Oliver Stuenkel

Porta-voz do governo alemão acaba de confirmar que Angela Merkel tem “dúvidas consideráveis” em relação ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. É uma péssima notícia para o agronegócio brasileiro. https://t.co/3z1POkkLLw https://t.co/BHNfrveUIG — Oliver Stuenkel 🇧🇷 (@OliverStuenkel) August 21, 2020

De acordo com a ativista ambiental LuisaNeubauer, Angela Merkel confirmou, em reunião, q ñ apoiará a ratificação do acordo comercial com o Mercosul. Se for verdade, o Brasil acabou de perder seu principal aliado na tentativa de implementar o maior acordo comercial da sua história https://t.co/QwiaT09C37 — Oliver Stuenkel 🇧🇷 (@OliverStuenkel) August 21, 2020

Porém, diplomatas, deputados e representantes da indústria alemã a favor do acordo sempre expressaram frustração com as declarações de Bolsonaro. “Ele precisa entender q essa retórica radical é um presente para aqueles que buscam inviabilizar a ratificação”, me disse um diplomata — Oliver Stuenkel 🇧🇷 (@OliverStuenkel) August 21, 2020

Conscientes do risco, líderes do agronegócio brasileiro começaram a pressionar o Governo Bolsonaro para que modere seu discurso e adote postura ambiental mais pragmática. Não adiantou. — Oliver Stuenkel 🇧🇷 (@OliverStuenkel) August 21, 2020

Em 2019, a campanha do Governo Bolsonaro para resgatar a imagem do Brasil no exterior, carbonizada por causa dos incêndios na Amazônia, enfatizou o tema da soberania brasileira sobre a maior floresta tropical do mundo, estratégia que não fez nenhum sentido para os alemães. — Oliver Stuenkel 🇧🇷 (@OliverStuenkel) August 21, 2020

Em tempo: ontem, quinta, Merkel se reuniu com a ativista ambiental Greta Thumberg…adeus agronegócio brasileiro e Bolsonaro.