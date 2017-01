O pastor/empresário Edson Cameli (tio do senador GladsonC e irmão do ex-governador Orleir), que vive no principado e comanda uma igreja – estaria integrando o segundo escalão da prefeitura do PMDB de Mazinho Serafim.

Cargo: subsecretário* da Semsur.

Cargo* que não existe na estrutura do município, como também não existe a figura do subprefeito, porém, na prática está existindo.

