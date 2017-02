Atlético x Coritiba: Futebol no Youtube: começo do fim do monopólio da globo

Do site da ESPN via C af, do PHA:

O clássico Atletiba do próximo domingo, às 17h (de Brasília e 14h no Acre), na Arena da Baixada, representará um marco no futebol brasileiro.

Sem acordo com a Globo, os clubes se juntaram e irão realizar em conjunto a transmissão do confronto do fim de semana através do Youtube. Eles classificaram como ‘absurda’ a oferta de em torno de R$ 1 milhão feita pela emissora carioca para fechar contrato de três anos e decidiram inovar e seguir o modelo que faz sucesso entre os europeus.

(…)

A transmissão pela dupla será feita a partir dos canais do Youtube dos dois, que contam com ao redor de 20 mil inscritos, cada um. Ela terá narrador, comentaristas e ainda repórteres de campo.

“Será, mesmo, via Youtube. É um novo modelo, excelente para cada um dos lados e estaremos fazendo essa experiência no clássico. É uma forma de amadurecer e desenvolver. É um modelo já utilizado com resultados positivos no exterior e que pode vir a ser atraente”, afirmou o presidente do Atlético-PR, Luiz Sallim Emed, ao ESPN.com.br.

(…)

PS: são os grilhões do futebol brasileiro se soltando da emissora carioca – J R Braña B.