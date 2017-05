Com a saída do deputado federal do PRB da Frente Popular algumas definições políticas vão ter que acontecer.

Uma delas é em Sena Madureira, onde o principal articulador político do governo, Jairo Cassiano, também do PRB, terá que decidir se acompanhará os passos de Alan Rick ou se permanecerá no governo.

Somos todos ouvido, Jairo…

J R Brãna B.