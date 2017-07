Investir na boa convivência dos jovens (acerta prefeitura em Sena)

O programa contará com aulas de música, dança, capoeira, grafite, artes e outras atividades socioeducativas

O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) esteve acompanhado da secretaria municipal de Assistência Social, Meire Serafim, no início das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Juventude. O encontro foi realizado no antigo prédio do ProJovem, onde a partir de agora funcionará as atividades do programa de SCFV, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sena Madureira.

(…)

Em tempo: Investir na cultura da paz é o começo da solução da violência no principado de Sena – J R Braña B.