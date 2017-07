FPM para Sena hoje: repasse, confisco e miséria…

A prefeitura de Sena recebeu nesta quinta o repasse do dia 20 do FPM (Fundo de Participação do Município).

Uma miséria de recursos para uma cidade de 50 mil habitantes, onde a maioria vive do Bolsa Família (criado por Lula e ampliado por Dilma. Imaginem se não fossem os programas sociais…).

Dos 233 mil depositados, 93 mil foram automaticamente confiscados pelo INSS (negociação de parcelas em atraso).

Aliás, esse é um jogo antigo da prefeitura de Sena: paga um mês, atrasa outro…por quê? porque os valores negociados estão a quem da capacidade de desembolso do município…resultado: atraso…consequência: confisco mês sim, mês não.

Sem criar novas alternativas econômicas… Sena segue seu ciclo infindável da pobreza…

J R Braña B.