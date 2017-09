Este blog pede e JV promete atender: Sena terá uma biblioteca (a)

Os melhores leitores deste blog do fim e do começo do mundo sabem que ninguém mais do que a gente pede, pede e pede uma biblioteca linda, linda, linda, moderna, funcional no principado de Sena Madureira.

Fiquei carece de tanto falar e falar nesse assunto.

Pois é: água mole em pedra dura tanto bate até que fura…

Durante viagem ao principado ontem o senador JV me prometeu destinar recursos para uma biblioteca no município.

E anunciou durante evento da prefeitura na Feira ao lado do prefeito Mazinho.

A prefeitura pode já pensar uma área no centro (eu acrescento: e que não alague) para essa grande obra social e intelectual da cidade.

JV sabe que não vou deixar barato esse sonho…

Eu pedi e ele topou…!

Já estou até pensando no local (que tal uma negociação com a igreja e ser atrás do Santa Juliana, onde era a antiga quadra de futsal?)

O fato é que o assunto ganhou repercussão em Sena com a visita anoche do senador.

Eu sabia que uma hora alguém abraçaria e compraria essa ideia…

JV abraçou e comprou….

A biblioteca de Sena Madureira tem uma chance de deixar de ser uma quimera.

Ouça aqui abaixo JV anunciando a disposição de indicar recursos para a obra (no meio do áudio você vai ouvir o Branco, com um sonoro…Senador, e Santa Rosa?!):



J R Braña B.

PS:

E viva o Branco, personagem do principado, que agitou a solenidade de entrega de 16 beneficiadoras de arroz ontem à noite na Feira de Sena Madureira.

Evento político que não tem uma pessoa um pouco mais alterada devido a uns goles de cerveja, não é evento político.

-Senador, e Santa Rosa?! – gritou Branco para avisar ao JV que o vizinho município também existe.

