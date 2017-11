Carta: O jantar do funeral da previdência (v)

E abaixo do TT da Carta uma matéria do Seu Jornal, da TVT, sobre as mudanças na Previdência

Jantar do funeral da Previdência, ontem no Planalto: de 300 convidados compareceram 170, afirma o golpe; observadores dizem que foram, no máximo, 140. Escória teme ser acusada de papa-defunto do aposentado nas urnas de 2018. Mas pode votar no anonimato, em nome da cau$a. pic.twitter.com/mMM29n6qiC — Carta Maior (@cartamaior) 24 de novembro de 2017

