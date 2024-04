GdA – Proporcionar ao cidadão o direito constitucional e humano de habitar um lar. Esse foi o objetivo do governador Gladson Cameli, nesta sexta-feira, 26, ao dar o pontapé inicial para o avanço na área de habitação do estado, entregando 19 casas no conjunto habitacional Jequitibá, em Rio Branco. Na ocasião, ele também assinou a ordem de serviço de mais 383 unidades.

Grifo meu: fui fazer os cálculos….Nesse ritmo para concluir as 383 unidades, sua excelência precisa ficar pelo menos mais 120 anos como governador. 😂😂😂



J R Braña B.