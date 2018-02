Tráfico/Violência no Acre: governo, congresso e políticos da idade da pedra

Não adiantam manchetes sensacionalistas no Acre…a violência do varejo tem causa principal no tráfico de drogas, especialmente as mais pesadas….

E sua entrada é pelas vastas fronteiras do Acre e da Amazônia…

A polícia do Acre, trabalhando 24 horas ao dia durante o ano inteiro não dará conta.

Pode atenuar um problema ali e outro acolá, porém é ilusão ficar achando que a polícia, por mais preparada que seja, irá resolver o problema do tráfico…

Há alguma polícia mais preparada (com dinheiro, equipamentos e homens…) do que a dos EUA?

E eles continuam sendo o maior consumidor de drogas do planeta…por quê? Respondam…!

O governo do Acre (qualquer governo) será INCAPAZ de resolver o problema sozinho…

E mais…a solução para o tráfico de drogas passa longe das medidas adotadas até aqui, com apenas polícia, armas, sirenes, declarações na mídia, prisões, tornozeleiras, repressão…gastos de milhões e milhões…

Talvez levemos décadas para entender ainda qual o melhor jeito de resolver esse problema humano e de saúde…

Os políticos de direita (e grande parte do povo) só pensam em repressão, armas, polícia…(a vida toda o Brasil fez isso e o resultado qual foi?)

E a esquerda não disse, não esclareceu ao país qual é claramente a sua ideia para o problema (exceção de poucos)…

…não existe nem debate sobre possibilidades criativas….o debate se restringe a mais repressão, repressão e repressão…

Alguns países já avançaram com medidas inteligentes e incrivelmente mais baratas (e não foi polícia, polícia, polícia)…o Brasil e o Acre estão na idade da pedra no combate ao tráfico, que é um poderoso negócio capitalista como outro qualquer e administrador-chefe maior da violência que nos torna reféns.

J R Braña B.

—

Esclarecimento: saúde publica