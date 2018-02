Assem: Juventus teme drible de supermercado em seu próprio campo

oestadoacre reproduz do site do Assem Neto, o acjornal, que revela, baseado em depoimento do advogado do Juventus, uma briga na justiça entre o tradicional clube de futebol acreano e o supermercado do grupo Recol.

O Atlético Clube Juventus pede na justiça o despejo do Supermercado Pague Pouco, uma das empresas da Holding Recol Participações, pertencente ao grupo controlado pelo empresário Marcello Moura.

PS: Este blog aqui já questionou por exemplo a licença para o funcionamento desse supermercado, que não tem área para que seus caminhões possam descarregar suas cargas…e usam todos os dias metade da pista da avenida principal da cidade (Getúlio Vargas) prejudicando o trânsito no local.

PS 2: No Acre, porém, pode tudo…

