A verdade parece ter se tornado uma mercadoria frágil, facilmente subjugada pela retórica política e pelo viés ideológico…

O que leva esses indivíduos a tecerem teias de mentiras em torno de tragédias, como as que ocorrem no Rio Grande do Sul, ou a minimizarem a gravidade da pandemia, ou ainda a questionarem a integridade das urnas eletrônicas? A resposta, também, reside nas profundezas da psique humana…

Disseminação de desinformação não é simplesmente uma questão de ignorância, mas sim um mecanismo de defesa psicológica. Quando os fundamentos de uma crença são abalados pela realidade ou confrontados com evidências contraditórias, o ego humano muitas vezes responde recorrendo à negação ou à distorção da verdade…

Para os bolsonaristas, essas falsidades servem como uma espécie de escudo protetor contra a ansiedade e o desconforto que surgem ao confrontar verdades inconvenientes. Ao rejeitar a realidade em favor de narrativas convenientes, eles preservam não apenas sua visão de mundo, mas também sua própria identidade e senso de ‘segurança’…

Além disso, a disseminação de mentiras também é alimentada por um profundo tribalismo político. As mentiras são perpetuadas como um sinal de solidariedade e adesão ao grupo. Quanto mais absurda a mentira, mais demonstra a fidelidade ao movimento…

No entanto, é fundamental reconhecer que a propagação de falsidades não é apenas prejudicial ao tecido da sociedade, mas também aos próprios indivíduos que as perpetuam. Ao construir uma realidade baseada em mentiras, os bolsonaristas estão inevitavelmente se distanciando da verdadeira compreensão do mundo e comprometendo sua própria saúde mental e emocional…

Com um pouco de estudo da psique humana podemos começar a desmantelar as fundações sobre as quais essas mentiras se sustentam e cultivar um diálogo baseado, na verdade, e na razão…

A jornalista Daniela Lima DESENHA a estratégia bolsonarista de usar a tragédia no Rio Grande do Sul para promover ódio, causar medo, prejudicar os esforços de socorro e buscar reconhecimento pessoal.

Em tempo: registre-se no canal oestadoacre no YT

by JLab

Leia: