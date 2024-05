Foi hoje, 8.5, na Folha de S. Paulo

Bolsonaristas são contra o sexo

Ruy Castro (escritor de vários livros e membro da ABL)

-Pelas reações ao show de Madonna, os bolsonaristas odeiam também o sexo. Ou, como antigamente, talvez só o tolerem para fins de procriação. Mas onde fica esse antigamente? Não no nosso passado recente. Em 1970, por exemplo, entramos na era dos motéis. Com a chegada deles, nunca se trepou tanto no Brasil.

(…)

Ruy Castro diz ainda que o show de Madonna não seria importunado na época da ditadura de Médice e Geisel.

-Nada que Madonna fez no palco levantaria o sobrolho de Médici e Geisel. Aliás, não levantaria nada.

-(…)em plenos anos Médici, quando uma frase dita em lugar e hora impróprios podia render prisão, tortura, exílio, morte. Era uma benesse da ditadura: enquanto praticava a mais brutal repressão política, abria-se às escâncaras para a liberação dos costumes. Não por coincidência —e não mesmo—, muitos motéis tinham generais e coronéis como sócios ou acionistas.

(…)

E finaliza Ruy:

-Os bolsonaristas, fãs da ditadura, não sabem disso. Se soubessem, não se chocariam com Madonna.

(…)

Grifo meu: 😂😂…



J R Braña B.