Da revista Veja (que já não tem mais a influência que um dia já teve)

A hora da verdade para o governador do Acre no STJ

‘Na próxima semana, o STJ vai decidir se torna o governador Gladson Cameli réu por envolvimento num milionário esquema de desvios no Acre. A denúncia da PGR acusa Cameli por crimes de organização criminosa, corrupção, peculato e fraude em licitação.

A PGR quer o afastamento do governador no STJ e ainda denuncia familiares dele, empresários e servidores por recebimento de propina e desvios em obras.

Interlocutores do STJ dizem que os ministros da Corte Especial vão aceitar a denúncia contra Cameli. Mesmo réu, no entanto, ele não deve ser afastado do cargo. Ministros consideram o afastamento uma m.edida drástica que configuraria condenação antecipada do governador e que os fatos, que motivariam o afastamento, não são amparados em argumentos atuais. A conferir.’

(…)



Grifo meu: Brasília tem as suas verdades…Nem sempre bate com as verdades do Brasil.



J R Braña B.