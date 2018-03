GladsonC não suporta três dias de pressão do P(MDB) e Mara está fora (a)

No boteco do Bob Vaz. GladsonC afirma sem meias palavras que a indicada do deputado Rocha está descartada para ser a sua vice na chapa ao governo.

-Eu descarto a Mara – diz GladsonC.

Frases de GladsonC

-Sou muito amigo do P(MDB)

-Não é salutar fazer política olhando para o seu ‘imbigo’ (sic)

-O vice não será para tirar fotografia

-Faço política de um jeito diferente

-Tô preparado para governar e não vou fatiar o governo

-Tudo sou eu para resolver..

-Dia 15 é o prazo final

-Quem quiser vir, venha…

-Cumpri com todos os meus compromissos.

-Os que falam de mim falam que eu não cumpro compromisso

-O PSDB é importante na chapa majoritária (ka ka ka)

-Nunca convidei o conselheiro Walmir Ribeiro (GladsonC sonha com Malheiros, também conselheiro, de vice)

-Pra mim é um orgulho ser de uma família que tem ‘ônus’ (sic)

-Vou continuar viajando…

-Minha viagem particular eu pago.

-Governo erra muito…nem na administração acerta…e quer desviar o foco

-Eu respeito o governador, mas ele não tem humildade para sentar com a bancada federal

-A população sabe o que está acontecendo…

-MBittar foi mal interpretado…MBittar é ‘demaior’ (ka ka ka)

-Nossa chapa de deputado federal tá fortíssima

-Eu gosto de ser político

-Sonho do meu pai é eu ir dirigir os negócios…

-Vou a todos os debates

-Vou perguntar por que eles (PT) querem ficar mais quatro anos..?

-Salvação do Acre é o agronegócio (Acre vai virá Rondônia?)

-Hoje não pegamos os dados do portal da transparência da quantidade de cargos no governo

-Medo na campanha? das armações..

-MP fiscalizou toda minha vida e pediu arquivamento das denúncias

-Admiro Gilberto Siqueira (foi secretário de JV no governo) que, se topar, virá me ajudar na gestão

-Tenho que ter a humildade de ouvir

-Não tem pressão do Flabiano (Bob Vaz chama atitude de Flabiano de indecente)

-A população reclama que a oposição nunca se reúne

-Não vai ter um prefeito que vá dizer que eu não ajudei

-A BR (do Fim do Mundo) tá boa.

-200 milhões para a reconstrução da BR..cadê? Ela não ia fechar?

-Como senador tive que me meter no executivo

-Marcus ou Ulisses num suposto segundo turno: qualquer um

-Vou fazer uma campanha limpa.

-Vou fazer uma campanha respeitando as famílias

Antes publicamos…: