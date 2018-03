DEM vira pó em Sena Madureira (desfiliação geral)

O presidente do Democratas (?), em Sena Madureira, Carlos Vale e vários filiados deixaram o partido na noite passada em ato ocorrido na câmara de vereadores da cidade.

-Eu, vários dirigentes e militantes do DEM no município nos desfiliamos do partido – disse Carlos a oestadoacre.com

-Vamos esperar até semana que vem para decidir para onde iremos – completou Carlos.

Dias atrás, este blog deu a notícia, em primeira mão, de que Jairo Cassiano, a convite do deputado federal Alan Rick, foi convidado e deveria assumir a direção municipal do DEM em Sena...o caminho está livre agora.

Carlos Vale não vai seguir Tião Bocalom (retirado da direção estadual), que deve se filiar ao Patriotas…

-Não temos condições de entrar no Patriotas…nosso caminho será outro – declarou Carlos, que confirmou convites de partidos da oposição e da Frente Popular.

DEM é o partido do gripado (da lista de pseudônimos da Odebrecht) Agripino Maia….uma autarquia da política brasileira.

J R Braña B.

