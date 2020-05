#mascaras acre saúde

Gov do Acre

Governo do Acre compra mais 400 mil máscaras para profissionais de Saúde

Segundo lote desembarcou em Rio Branco na tarde desta sexta-feira; investimento total em segurança é de mais de R$ 1,3 milhão

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu mais 400 mil máscaras para os seus profissionais que estão no front do combate à Covid-19 no estado, na tarde desta sexta-feira, 29. O lote, desembarcado de um avião Caravan, faz parte de um total de 500 mil máscaras, cujas 100 mil já tinham chegado há duas semanas, vindo de Manaus, num investimento de mais de R$ 1,3 milhão na proteção dos trabalhadores da Sesacre.

(…)

Em tempo: a China tá lavando a burra vendendo tudo de EPIs…e o Brasil, sem governo, chupando o dedo.

Em tempo 2: são 240 milhões de máscaras que o ministério da saúde (sem ministro) está comprando da China para distribuir aos estados.

Em tempo 3: máscaras N95, as mais indicadas para a proteção…Acre recebeu menos de 2 mil unidades do pacote que comprou com 1,3 milhão.

Em tempo 4: na gestão GladsonC Acre retoma relação com Manaus…até a década de 70 esse intercâmbio era intenso.

J R Braña B.

