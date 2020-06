#santa rosa

Onze perderam a vida por covid no estado nas últimas 24 horas…três são de Santa Rosa

Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que o estado registra mais 241 pessoas contaminadas oficialmente pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Deste modo, o Acre salta de 7.284 para 7.525 novo casos de infecção por Covid-19 neste sábado, 6.

O número de mortos pela doença também subiu de 190 para 201, ou seja, são onze a mais do que o registrado na sexta-feira, 5, sendo sete pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Três são de Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Assis Brasil. As demais são de Rio Branco. A idade das vítimas varia de 6 meses a 83 anos.

(…)

Em tempo: ouça áudio de médica de Santa Rosa pedindo socorro