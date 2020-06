#negociosigreja

Um levantamento realizado pela Agência Pública, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), em dezembro de 2019, revelou que 1.283 organizações religiosas devem R$ 460 milhões ao Governo. Desse total, 23 igrejas têm dívidas de mais de R$ 1 milhão cada uma. A campeã é a Igreja Internacional da Graça que deve R$ 145 milhões à União. A Igreja Renascer em Cristo, do Apóstolo Estevam Hernandes, deve R$ 33 milhões à União. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, de Silas Malafaia, e sua empresa Central Gospel, devem mais de 2 milhões. Os três líderes maiores destas igrejas participaram dos eventos de 5 de junho.

Técnicos da Receita Federal manifestaram incômodo com as pressões do Presidente da República sobre a equipe econômica, com ordens para “resolver o assunto”.

