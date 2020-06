#força

G1-Acre

Em coma, grávida de seis meses com Covid-19 tem parto induzido no AC

No sexto mês de gravidez e internada com Covid-19 há nove dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco, a acadêmica de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, teve o parto induzido nesta segunda-feira (15).