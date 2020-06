#institutosaúde

Gladson Cameli assina lei que cria o Instituto de Gestão de Saúde do Acre

A palavra do chefe do executivo foi cumprida na manhã desta segunda-feira, 16, durante a entrega oficial do hospital de campanha de Rio Branco, com a assinatura da lei que oficializa a criação do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), em substituição ao Pró-Saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, afirma que a criação do Instituto dará melhores condições de trabalho os profissionais que hoje compõem o Pró-Saúde e que passarão a integrar o Igesac. “Um dos benefícios é a melhoria da qualidade no número de atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde”, pontua o secretário.

Em tempo: PS, Fundação e principais hospitais passarão a ser geridos por OS (organizações sociais), que poderão escolher servidores sem concurso público…o mesmo modelo adotado e que transformou em caos a saúde de Manaus.

– J R Braña B.