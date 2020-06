#socorroacrepandemia

500 profissionais de saúde no Acre já foram afastados dos trabalhos devido à contaminação..e Bolsonaro até agora não disse a que veio em relação a apoio ao Acre. Única preocupação é proteger sua família das acusações do MP do Rio de Janeiro com a recente prisão do seu amigo Queiroz.

Tem que cobrar, governador GladsonC!

Tem que cobrar…!

Pedido de socorro do governo do Acre abaixo!

Do Gov do Acre

Acre solicita apoio do Ministério da Saúde para reforço de profissionais de saúde durante pandemia

O governo do Estado enviou quinta-feira, 18, um ofício ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, com um pedido de apoio para o reforço de profissionais de saúde no Acre devido ao agravamento da pandemia de covid-19.

…ainda há um grande déficit de profissionais de saúde, sendo este um dos maiores gargalos para a efetivação das ações relacionadas ao novo coronavírus.

em todo o Acre, há aproximadamente 500 profissionais de saúde afastados por suspeita ou confirmação de covid-19, além de mais 100 que estão fora de suas atividades por integrarem o grupo de maior risco de mortalidade pelo coronavírus.

Em tempo: no Acre são 11 mil testes positivos de covid-19 e 292 mortes (relatório Sesacre de 19-Jun)